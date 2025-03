“L’Imperatore dei Concerti”: grande musica al Teatro Garibaldi di Modica

La stagione concertistica del Teatro Garibaldi di Modica continua a regalare eventi di altissimo livello. Domenica 23 marzo, alle ore 18.00, il prestigioso teatro ospiterà “L’Imperatore dei concerti”, un appuntamento musicale di grande fascino che vedrà protagonisti l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal maestro Riccardo Bisatti, e il talentuoso pianista Giovanni Bertolazzi.

Il programma della serata accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le opere di Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn Bartholdy. Tra i brani in programma spicca il Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra op. 73, noto come “Imperatore”, una delle composizioni più celebri e imponenti di Beethoven. A completare il repertorio, saranno eseguite “Le Ebridi – La grotta di Fingal”, ouverture in si minore per orchestra op. 26 (MWV P7), e la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, “Italiana”, di Mendelssohn Bartholdy. Queste opere, caratterizzate da maestosità e intensità, rappresentano pietre miliari della musica romantica e un perfetto equilibrio tra solista e orchestra.

L’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, tra le più rinomate d’Italia, eseguirà questi capolavori con la direzione raffinata di Riccardo Bisatti e il virtuosismo pianistico di Giovanni Bertolazzi, entrambi giovani artisti di talento riconosciuti a livello internazionale. Il concerto sarà eseguito anche nei giorni precedenti presso il Teatro Massimo Bellini di Catania.

“Siamo onorati di ospitare la prestigiosa orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e il pianista Giovanni Bertolazzi, che porteranno sul palcoscenico un concerto di altissimo livello” – dichiarano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi. “Questo evento rappresenta un omaggio all’eleganza e alla forza della tradizione sinfonica, e siamo certi che il pubblico vivrà un’esperienza indimenticabile.”

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito ufficiale www.fondazioneteatrogaribaldi.it o contattare il numero 0932/946991.

