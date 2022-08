Lido balneare vandalizzato a Scoglitti. Fdi: “Ennesimo segnale inquietante”

Così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Salvo Sallemi, Pippo Scuderi, Valeria Zorzi, Alfredo Vinciguerra e la coordinatrice cittadina Monia Cannata hanno commentato il recente episodio criminale avvenuto nella frazione.

“Si sconta anche l’assenza di un’ordinanza anti bivacco sulle nostre spiagge che sarebbe stata, invece, opportuna e avrebbe consentito alle forze dell’ordine di poter operare. Dall’altra parte però occorrono risposte forti da parte dello Stato: risposte che chiediamo dai tempi della sottoscrizione del patto Vittoria Sicura, cioè il rafforzamento del contingente di poliziotti, carabinieri e finanzieri in servizio in città. Si registrano continui furti, raid nelle campagne, episodi di vandalismo e micro criminalità che danneggiano le imprese, i cittadini e mortificano la vocazione turistica del territorio. Il sindaco, al posto di inscenare battaglie contro le Caretta Caretta, chieda al ministero degli Interni e alla Prefettura un’azione più capillare in città”.