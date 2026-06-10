Lesioni e furto aggravato: doppio arresto nel territorio ibleo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Doppia operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa che hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, traendo in arresto due persone in esecuzione di condanne definitive.

Le attività, condotte dalle Stazioni territoriali di Ragusa Principale e Scoglitti, rientrano nei servizi di controllo e monitoraggio del territorio finalizzati all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari pendenti.

Arrestato un 23enne residente a Ragusa

Il primo intervento ha riguardato un 23enne, originario di Firenze ma residente da tempo a Ragusa con la famiglia. L’uomo è stato arrestato in seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.

Il giovane è stato condannato in via definitiva per lesioni personali aggravate e continuate in concorso, reato commesso nel febbraio 2023 nella zona del pratese, a seguito di un’aggressione scaturita per futili motivi e con gravi conseguenze per la vittima.

Il provvedimento, inizialmente sospeso, è divenuto definitivo con una pena ricalcolata in 2 anni e 10 mesi di reclusione.

Arresto a Scoglitti: condanna per furto aggravato

Il secondo arresto è stato eseguito dai militari del Comando Stazione di Scoglitti, che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

In manette è finito un cittadino di origini romene di 56 anni, residente da diversi anni nel territorio ipparino. L’uomo è stato condannato in via definitiva per furto aggravato in concorso, reato commesso nel 2021 nel comune di Vittoria, con una pena definitiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Traduzione in carcere a Ragusa

Al termine delle procedure di identificazione e notifica dei provvedimenti, entrambi gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale del capoluogo ibleo, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata