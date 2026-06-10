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Lesioni e furto aggravato: doppio arresto nel territorio ibleo
10 Giu 2026 11:05
Doppia operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa che hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, traendo in arresto due persone in esecuzione di condanne definitive.
Le attività, condotte dalle Stazioni territoriali di Ragusa Principale e Scoglitti, rientrano nei servizi di controllo e monitoraggio del territorio finalizzati all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari pendenti.
Arrestato un 23enne residente a Ragusa
Il primo intervento ha riguardato un 23enne, originario di Firenze ma residente da tempo a Ragusa con la famiglia. L’uomo è stato arrestato in seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.
Il giovane è stato condannato in via definitiva per lesioni personali aggravate e continuate in concorso, reato commesso nel febbraio 2023 nella zona del pratese, a seguito di un’aggressione scaturita per futili motivi e con gravi conseguenze per la vittima.
Il provvedimento, inizialmente sospeso, è divenuto definitivo con una pena ricalcolata in 2 anni e 10 mesi di reclusione.
Arresto a Scoglitti: condanna per furto aggravato
Il secondo arresto è stato eseguito dai militari del Comando Stazione di Scoglitti, che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
In manette è finito un cittadino di origini romene di 56 anni, residente da diversi anni nel territorio ipparino. L’uomo è stato condannato in via definitiva per furto aggravato in concorso, reato commesso nel 2021 nel comune di Vittoria, con una pena definitiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione.
Traduzione in carcere a Ragusa
Al termine delle procedure di identificazione e notifica dei provvedimenti, entrambi gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale del capoluogo ibleo, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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