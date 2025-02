Le “Geometrie non euclidee” del Liceo Scientifico di Modica all’Università di Catania

Gli studenti della V B del Liceo Scientifico di Modica “Galileo Campailla” indirizzo Liceo Matematico, hanno portato in scena giovedì 20 febbraio una rappresentazione teatrale sulle “Geometrie non euclidee” nell’aula magna del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania. L’evento si è svolto nell’ambito di un corso di formazione rivolto ai docenti di matematica della scuola secondaria di primo e secondo grado della Sicilia.

La rappresentazione ha ripercorso il lungo e complesso processo che ha portato alla nascita delle geometrie non euclidee, durato circa 2000 anni, attraverso un dialogo tra i matematici che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a questa rivoluzione scientifica e un moderno studente alle prese con una verifica sull’argomento.

L’iniziativa è nata dal docente di matematica e fisica Antonino Cerruto, che ha affidato agli studenti la realizzazione del progetto durante le ore dedicate al liceo matematico. La sceneggiatura, interamente scritta dagli studenti, è stata sviluppata con il supporto dell’ex docente Domenico Di Maggio, che ha messo a disposizione la sua esperienza e passione per il teatro. Un ruolo centrale nella realizzazione del progetto è stato svolto da Giuseppe Caruso, autore del copione, Manuel Terranova, che ha curato le diapositive a supporto della presentazione, e Lorenzo Garofalo, che ha sviluppato ulteriori materiali visivi per accompagnare la rappresentazione. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire un tema matematico complesso in modo originale, avvicinando la scienza al teatro e rafforzando il senso di squadra e collaborazione.

