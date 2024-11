L’avvocato Sebastiano Di Betta nuovo consigliere di Stato. Nomina in giunta Schifani

E’ l’avvocato amministrativista/tributarista, Sebastiano Di Betta, 52 anni, il nuovo consigliere di Stato assegnato alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. La nomina, su proposta del governatore Renato Schifani, è all’ordine del giorno della giunta regionale che si riunirà questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans.

Dopo il via libera del governo regionale, la nomina sarà trasmessa alla commissione Affari istituzionali dell’Ars per il parere; a seguire il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato valuterà l’idoneità del consigliere designato affinché il Consiglio dei Ministri possa deliberare e il presidente della Repubblica decretarne la definitiva nomina. Cassazionista da più di un decennio e con tante esperienze maturate nel mondo del diritto a supporto di prestigiose realtà imprenditoriali e istituzionali italiane, Di Betta ha ricoperto in passato per un breve periodo anche il ruolo di assessore regionale al Territorio nel governo di Raffaele Lombardo.

