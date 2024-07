L’attrice “ragusana” Barbara Tabita riceve il premio “Donne nel Cinema”

Ha preso il via ieri sera la terza edizione del Caltagirone Short FilmFest, una kermesse internazionale con ospiti del mondo del cinema e della musica organizzato dal Comune di Caltagirone e dal medesimo patrocinato insieme a Regione siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

Un pubblico numeroso ha riempito il centro storico di Caltagirone – famoso in tutto il mondo per le sue architetture barocche – per la prima serata del festival condotta da Chiara Esposito. Erano presenti il Sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo – che ha aperto la serata ricordando come un “esperimento” di tre anni fa è diventato oggi un appuntamento importante nel panorama dei festival in Italia – e dell’Assessore alla Legalità e alla Sicurezza Giuseppe Fiorito. Il primo riconoscimento speciale di questa edizione è stato consegnato a Barbara Tabita. L’attrice augustana, ma ormai ragusana d’adozione, ha ricevuto da Angela Failla – ideatrice del festival – il premio “Donne nel Cinema”, riconoscimento che vuole sottolineare il merito e il potenziale dell’universo femminile nella settima arte. La musica è stata protagonista con Christian Vacirca, il cantante calatino ha presentato il suo pezzo inedito dal titolo Sogni lucidi e con l’esibizione di Enemi, esponente dei generi rap e trap che ha presentato il suo pezzo Goodnam. Spazio al cinema con la proiezione del primo cortometraggio fuori concorso Rewind alla presenza della regista Giulia Galati. Il film è un thriller scritto da Salvatore Zanca che riflette intorno al peso dei traumi infantili sulla psiche umana. La proiezione dei primi corti in concorso è preceduta dall’intervento sul palco del regista, sceneggiatore e Presidente di giuria Mimmo Calopresti.

A piedi nudi di Luca Esposito ripercorre la storia di un ragazzo semplice alla ricerca di un futuro migliore, tra povertà e disuguaglianza sociale. MayDay di Simone D’Alessandro un film che racconta come l’amore di una madre verso un figlio può spingerla a fare di tutto per proteggerlo.

Il cinema è stato ancora protagonista con l’attore Giorgio Belli, nel cast del lungometraggio di imminente uscita Amici per caso, con protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi, per la regia di Max Nardari. Giorgio Belli ha presentato la commedia sottolineando come il cinema sappia trattare tematiche delicate come l’omofobia e passare messaggi forti attraverso la chiave dell’ironia. La serata si è conclusa con la musica di Davide De Marinis che con vivacità e spessore ha trascinato il pubblico con la carica della sua voce, ripercorrendo brani del suo repertorio tra cui Troppo Bella, a 25 anni dalla sua uscita, Chiedi quello che vuoi, La pancia e il suo nuovo singolo Andiamo al mare nato in collaborazione con Vito Diomede e Asia Santacroce.

Proseguono stasera gli appuntamenti della kermesse nella piazza del Municipio di Caltagirone. Sabato 13 luglio dalle 21.00 si accenderanno i riflettori della seconda serata condotta da Ruggero Sardo con la proiezione dei corti in concorso La bottega dei bottoni di Daniele Ciprì, Valzer di primavera di Stefano Lorenzi e Clelia Catalano, 7 secondi di Filippo Susinna. Grande attesa inoltre per gli ospiti della serata tra cui l’attrice Desirée Popper, il regista Piero Messina, l’attore Domenico Centamore e il comico Sasà Salvaggio.

Il programma completo dell’evento, sotto la direzione artistica di Angela Failla ed Eva Basteiro-Bertolí, è consultabile sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.

© Riproduzione riservata