L’attrice iblea Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’incubo vissuto all’Isola dei Famosi rimasta bloccata sott’acqua

“Ho pensato che sarei morta così”: Loredana Cannata ricoverata dopo la drammatica esperienza all’Isola dei Famosi dove è rimasta bloccata sott’acqua.

Sta facendo il giro dei social il post con cui Loredana Cannata, attrice di origine ragusana (di Giarratana, per la precisione), ha aggiornato i suoi fan dopo il ricovero in ospedale. La notizia ha subito destato preoccupazione: a pochi giorni dalla fine della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, l’attrice è stata colpita da forti difficoltà respiratorie che l’hanno costretta a ricorrere alle cure mediche. Ora si trova ricoverata in cardiologia, presso l’ospedale Gemelli Isola, sull’Isola Tiberina a Roma.

Tutto è cominciato venerdì mattina, quando Loredana era appena rientrata a casa. A raccontarlo è lei stessa, con il tono diretto e sincero che l’ha sempre contraddistinta:

“Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d’aria’, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare.

Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie.”

Con un pizzico di ironia, nonostante la situazione delicata, aggiunge:

“Per ironia della sorte, sono su un’altra isola, l’isola Tiberina, nell’ospedale che ora si chiama Gemelli Isola. Mi hanno dato un sacco in cui tenere le mie cose e a pranzo stava per arrivare riso in bianco 😅 lo hanno poi cambiato in pasta all’olio.

Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale, ma voglio ringraziare la struttura per la grande serietà con cui lavora, e la sanità italiana in genere, che a volte sbaglia e a volte insegna, ma che comunque accoglie e cura gratuitamente.”

Il riferimento è a quanto accaduto durante una prova subacquea in diretta all’Isola dei Famosi, quando Loredana è rimasta bloccata sott’acqua: un momento di panico che in molti ricordano come uno degli episodi più intensi dell’edizione. La Cannata è rimasta incastrata con i capelli in una struttura subacquea durante una prova di apnea.

E ora, con lucidità e forza, rievoca quei momenti:

“Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie, ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte.

Ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così.”

Un racconto che trasmette il senso di angoscia e impotenza di quei secondi interminabili, che ora, smaltita l’adrenalina, lasciano spazio alla consapevolezza:

“Passata l’adrenalina iniziale con cui il corpo risponde al pericolo di morte, e l’euforia per essere sopravvissuta, che mi hanno dato la forza di un leone subito dopo, rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sto affrontando.”

E infine, un pensiero al grande affetto ricevuto:

“Grazie a tutti per l’amore e il supporto, qui ho avuto il tempo di leggere i vostri commenti e mi hanno fatto bene al cuore ♥️”

Già nei giorni scorsi, aveva pubblicato un primo post in cui annunciava di essere rientrata a casa ma ancora sotto osservazione:

“Sono tornata a casa, avrei voluto fare per voi un video saluto, ma da alcune ore sto facendo degli accertamenti.

Ma ne voglio approfittare per ringraziarvi per il supporto incredibile che mi avete dato in questa esperienza all’Isola.

Grazie a tutte le persone che mi hanno votata anche in finale, e a quelle che non sono riuscite a farlo perché il televoto è stato troppo ‘flash’, e grazie per i tantissimi commenti meravigliosi.

Mi fate commuovere 🫣 grazie di tutto a tutti.

Vi aggiornerò sulla mia salute.

Un saluto anche da Pepito e Mielito, ci siamo coccolati tanto, finalmente. ♥️

Vi voglio bene,

Loredana.”

Loredana Cannata, attrice nota per i suoi ruoli nel cinema e in tv, ma anche per il suo impegno sociale e animalista, si conferma una donna forte, capace di trasformare anche un momento così delicato in un’occasione di condivisione. Il pubblico, che già l’ha sostenuta con grande affetto durante l’avventura sull’Isola, ora le è vicino più che mai.

