Panico in diretta all’Isola dei Famosi: l’attrice ragusana Loredana Cannata resta impigliata sott’acqua e rischia di affogare

Attimi di terrore in diretta tv ieri sera durante la finale de L’Isola dei Famosi. A scatenare il panico è stata una prova di apnea che ha visto protagonista l’attrice ragusana Loredana Cannata, finita in seria difficoltà mentre cercava di conquistare l’immunità. Un imprevisto pericoloso, che ha fatto temere il peggio sia al pubblico che alla conduttrice Veronica Gentili.

Tutto è accaduto in pochi, intensissimi secondi. Durante la prova, i naufraghi dovevano rimanere sott’acqua in apnea per un minuto e trenta secondi, all’interno di una gabbia. Loredana Cannata aveva accettato la sfida, ma dopo circa quaranta secondi ha tentato di risalire: i suoi capelli si erano impigliati nella struttura, impedendole di riemergere.

Chiesto l’intervento dei soccorsi

Le immagini trasmesse in diretta hanno mostrato l’attrice agitarsi sott’acqua nel tentativo di liberarsi. In studio si è scatenato il panico. La conduttrice Veronica Gentili, visibilmente scossa, ha chiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi: «È rimasta impigliata con qualcosa con cui si è legata. Ragazzi, per cortesia, aiutatela!».

Lo staff, fortunatamente, è intervenuto con prontezza: un operatore ha raggiunto la gabbia e, utilizzando delle forbici, ha tagliato parte dei capelli dell’attrice per permetterle di liberarsi. Loredana è così riuscita a tornare in superficie, visibilmente provata ma salva. La tensione in studio era palpabile: «Loredana sta urlando, ma io ho perso dieci anni di vita», ha detto la Gentili subito dopo.

A rassicurare tutti è stata la stessa Cannata, che ha spiegato: «Sto bene. Avevo contato un 35-40 secondi e volevo risalire, ma mi si sono impigliati i capelli. Ho pensato di non farcela, ho provato anche a strapparli. Però è andata bene e ho anche superato la prova».

L’incidente ha inevitabilmente segnato un momento drammatico riaccendendo anche il dibattito sulla sicurezza dei concorrenti nei reality estremi. Ma per Loredana Cannata, alla fine, resta la forza dimostrata nel superare la prova e una grande lezione di sangue freddo in una situazione ad alto rischio.

