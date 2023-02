Michele La Ginestra sarà sabato e domenica prossimi, 11 e 12 Febbraio, a Ragusa per proporre il suo spettacolo M’accompagno da me”.

Il famoso attore romano, regista, autore e conduttore televisivo arriverà nel bellissimo teatro barocco Donnafugata di Ibla e con ironia trasformerà il palco in un’aula giudiziaria, dove avvocati, detenuti e personaggi delle favole si alterneranno in dialogo con un giudice immaginario. Gli imputati improbabili, tuttavia, porteranno al tribunale le loro questioni esistenziali più che i reati commessi. Lo spettacolo, con la regia di Roberto Ciufoli, garantisce risate, spensieratezza, comicità e anche momenti di riflessione, grazie alla maestria con cui ordina questo viaggio attraverso una umanità eterogenea.

Michele la Ginestra è conosciuto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in svariate fiction, film e programmi di intrattenimento; ha condotto diversi programmi televisivi ed è principalmente un grande protagonista della scena teatrale: ha partecipato come attore, regista o autore a circa 100 spettacoli teatrali. Il one man show “M’accompagno da me” è una produzione Il Sistina.