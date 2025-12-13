Latitante arrestato a Vittoria: dovrà scontare due anni e due mesi a Ragusa

Un cittadino tunisino di 30 anni, ricercato per una condanna definitiva relativa a violazioni della normativa sugli stupefacenti e reati in materia di immigrazione, è stato arrestato a Vittoria dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale. L’arresto rientra nell’ambito dei controlli intensificati nel periodo delle festività natalizie per garantire sicurezza e prevenzione sul territorio.

Il giovane è stato individuato durante un servizio di prevenzione nel centro abitato di Vittoria mentre compiva spericolate manovre in monopattino. I Carabinieri lo hanno sottoposto a controllo, identificandolo come S.S., già destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ragusa.

La vicenda giudiziaria del trentenne

Il provvedimento restrittivo riguarda una condanna definitiva per violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti e per il rientro illegale in Italia. Il giovane era stato espulso nel 2021, ma aveva fatto rientro clandestinamente sul territorio nazionale nel 2023, venendo riconosciuto e arrestato all’arrivo a Lampedusa.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri di Vittoria, S.S. è stato condotto negli uffici della Compagnia per le procedure di identificazione e notifiche ufficiali, per poi essere tradotto presso la casa circondariale di Ragusa dove sconterà la pena residua di due anni e due mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata