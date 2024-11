L’ASP di Ragusa al Forum Risk Management di Arezzo per parlare di innovazione tecnologica e violenza di genere

L’ASP di Ragusa ha dato un contributo significativo alla 19ª edizione del Risk Management Forum di Arezzo, un evento di riferimento per il confronto sulle buone pratiche nella sicurezza sanitaria, quest’anno dedicato al tema “Verso un nuovo sistema sanitario. Equo, solidale, sostenibile”. L’azienda ha allestito uno stand per presentare le proprie iniziative, evidenziando la modernizzazione dei servizi e l’impegno contro la violenza di genere.

Interventi chiave

Giuseppe Drago, Direttore Generale dell’ASP, ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione per migliorare i servizi sanitari e proteggere i dati sensibili dei pazienti. Il Servizio Informatico e della Transizione Digitale, diretto da Massimo Iacono, ha illustrato soluzioni innovative, come sistemi di televisita, telemonitoraggio, telecontrollo e cartelle cliniche elettroniche, sviluppate con il supporto del PNRR.

L’iniziativa “Bellezza non è un trucco”, ideata in collaborazione con Medicina Legale, Servizio Informatico e Direzione Strategica, è stata centrale. Il rossetto, distribuito come gadget simbolico, è stato presentato come emblema di emancipazione e sensibilizzazione contro la violenza, con l’obiettivo di informare e facilitare la denuncia di abusi.

Progetti innovativi

SIAP (Sistema Informativo per la Prevenzione): Progettato dallo S.Pre.S.A.L. e il Servizio Informatico, è un sistema per prevenire i rischi nei luoghi di lavoro.

Breast Unit: Il modello multidisciplinare per la diagnosi precoce e la cura del tumore al seno, rafforzando la prevenzione e il trattamento.

