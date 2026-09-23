Lasciano i rifiuti davanti alla scuola: nei sacchetti gli indizi per risalire ai responsabili a Vittoria

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Lotta agli zozzoni a Vittoria: rifiuti abbandonati nei pressi dei cestini portarifiuti posizionati nelle strade principali di Vittoria. Addirittura nei pressi di una scuola, frequentata ogni giorno da centinaia di alunni

La Polizia locale di Vittoria ha individuato alcune persone che hanno abbandonato in maniera indiscriminata sacchetti pieni di spazzatura nei pressi della scuola “Giovanni XXIII – Colonna”, in pieno centro storico. I sacchetti pieni di rifiuti di ogni genere erano stati lasciati in via Marcello Guglielmino, nel tratto antistante la scuola.

I vigili urbani hanno effettuato dai controlli e da alcuni elementi si è riusciti a risalire ai presunti responsabili. Tre persone sono state multate e denunciate per abbandono indiscriminato di rifiuti in luogo pubblico.

© Riproduzione riservata