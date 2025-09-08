Lascia una bimba e la moglie incinta il rumeno morto nello scontro tra due moto sulla “Maremonti”

A Comiso lo conoscevano in tanti. Era arrivato circa vent’anni fa, qui aveva trovato lavoro, si era sposato e viveva stabilmente. Si chiamava Marius Ionut Mihalache, il rumeno di 40 anni morto ieri nell’incidente stradale di Palazzolo Acreide, lo scontro frontale sulla strada cosiddetta Maremonti tra due moto Kawasaki. Sono morti una coppia di Grammichele Nunzio Parisi di 33 anni e la moglie Giuliana Briguglio, di 39 e Marius Ionut Mihalache.

L’incidente si è verificato nel tratto di strada tra Buccheri e Buscemi. I tre sono morti sul colpo. Era stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso per Nunzio Parisi, ma l’uomo è spirato pochi minuti dopo

La notizia della morte di Ionut – come era da tutti conosciuto – è arrivata a Comiso come un fulmine a ciel sereno. Ionut era molto conosciuto e stimato. Era stato a lungo dipendente della tecnica Alluminio, azienda che si occupa di progettazione e lavorazione dell’alluminio, ferro e vetro. Da qualche anno aveva messo su una piccola azienda privata, ma continuava a collaborare con la Tecnica Alluminio che gli ha dedicato un ricorso sulla propria pagina facebook.

Viveva a Comiso nel quartiere Sant’Antonio, nei pressi dell’ospedale Regina Margherita. Era padre di una bambina e in attesa di un altro bimbo, che dovrebbe nascere tra un mese.

