Larissa Iapichino entra nella storia e con lei anche un pò della città di Vittoria: oro europeo e sette metri

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Larissa Iapichino nella storia. La campionessa azzurra ha firmato ieri a Birmingham una delle pagine più belle dell’atletica italiana, conquistando l’oro europeo nel salto in lungo con un volo da 7 metri esatti. Una misura che le è bastata per mettersi tutte alle spalle: l’argento è andato alla britannica Jazmin Sawyers con 6,99, il bronzo alla francese Hilary Kpatcha con 6,98.

Una gara cominciata nel modo migliore, proprio con quel salto da 7,00 metri al primo tentativo. Larissa ha poi dovuto aspettare, osservando le avversarie avvicinarsi pericolosamente alla sua misura, ma nessuna è riuscita a superarla. È arrivato così un oro europeo storico all’aperto, al termine di una stagione nella quale la figlia di Fiona May aveva già riscritto il record italiano, volando a 7,12 metri a Eugene e migliorando di un centimetro il precedente primato della mamma, che resisteva dal 1998.

E c’è un particolare che rende questa storia ancora più affascinante per il territorio ibleo.

Perché dentro il Dna familiare di Larissa c’è anche un pezzo di provincia di Ragusa. Il padre Gianni Iapichino è infatti legato alle origini vittoriesi della famiglia: suo padre, il nonno paterno di Larissa, era originario di Vittoria. Una radice che negli anni è stata ricordata anche nell’ambito del premio “Ragusani nel Mondo”, che ha indicato Larissa tra le campionesse di origini iblee.

Così, quando Larissa vola sulla pedana, c’è idealmente anche una piccola fetta di Vittoria e della provincia di Ragusa a seguirla. Non è nata in Sicilia, ma nelle sue vene scorre anche quella storia familiare che parte dalla terra iblea e arriva fino ai grandi palcoscenici dell’atletica mondiale.

E ieri quella storia ha fatto un altro, enorme salto.

Sette metri, un oro europeo e un cognome che continua a scrivere pagine importanti del salto in lungo. Con mamma Fiona a indicare la strada e papà Gianni a seguirla anche nel ruolo di allenatore, Larissa non è più soltanto la figlia di due grandi campioni: è ormai, a tutti gli effetti, una campionessa con una storia tutta sua.

E in quella storia, per noi ragusani, c’è anche un piccolo ma significativo capitolo scritto a Vittoria.

Larissa Iapichino e papà Gianni: orgoglio della città di Vittoria – Ragusa Oggi

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