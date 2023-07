Ladri di biciclette a Santa Croce: 6 persone denunciate, ci sono anche minorenni

La notte del 23 giugno ignoti sono riusciti a entrare nel negozio di biciclette “AMGM BIKES” a Santa Croce Camerina, rubando cinque biciclette, di cui quattro erano di ultima generazione elettriche e una da corsa, per un valore complessivo stimato di oltre 10.000 €. Il proprietario del negozio ha presentato denuncia il giorno successivo, e i Carabinieri di Santa Croce Camerina hanno avviato un’indagine approfondita e dettagliata.

INDIVIDUATI I 6 RESPONSABILI, DUE SONO MINORENNI

Grazie all’analisi di numerosi video di sorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire l’intero episodio e individuare i presunti responsabili del furto. Sono stati identificati quattro giovani del posto, di 25 e 20 anni, e due minorenni di 17 e 15 anni, ritenuti membri della banda che ha commesso il furto. Inoltre, sono stati individuati altri due individui di origine tunisina, ma residenti a Santa Croce Camerina, di 22 e 17 anni, a cui le biciclette rubate sarebbero state consegnate successivamente.

Tutti e sei i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie. I primi quattro sono accusati di furto aggravato in concorso, mentre i due ragazzi tunisini sono stati accusati di ricettazione, in quanto sono stati trovati in possesso di tre delle cinque biciclette rubate. Le biciclette recuperate sono state restituite al legittimo proprietario.