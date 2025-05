Lacrime e applausi: la prefetta Librizzi lascia Catania e va in pensione, una vita al servizio dello Stato

Dopo una lunga e prestigiosa carriera al servizio dello Stato, la prefetta Maria Carmela Librizzi lascia il suo incarico alla guida della Prefettura di Catania per andare in pensione. Figura autorevole e stimata, Librizzi ha rappresentato un punto di riferimento per le istituzioni e per il territorio, distinguendosi per rigore, equilibrio e profondo senso dello Stato.

Originaria della Calabria, nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primaria importanza in diverse realtà siciliane: è stata prefetta di Ragusa, poi di Messina e infine di Catania, dove ha gestito con fermezza e sensibilità le principali sfide sociali e istituzionali, in un contesto complesso e in continua evoluzione.

A succederle sarà Pietro Signoriello, attuale prefetto di Trieste e commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Signoriello, 60 anni, originario della provincia di Caserta, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina, conseguendo anche l’abilitazione alla professione forense. Entrato nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1990, ha avviato la sua carriera nella Prefettura di Treviso, per poi ricoprire numerosi incarichi in tutta Italia: capo di Gabinetto a Venezia, vice prefetto vicario a Grosseto e Treviso, prefetto di Vicenza dal 2019, infine prefetto di Trieste dal 2023.

Nel corso della sua esperienza, ha svolto anche funzioni di commissario straordinario in diversi enti locali e ha guidato la Commissione territoriale per la protezione internazionale a Verona – sezione di Treviso.

Il suo arrivo a Catania segna una nuova fase per la Prefettura etnea. Raccoglie il testimone di una donna che, con sobrietà e competenza, ha saputo incarnare i valori del servizio pubblico. A Maria Carmela Librizzi va il ringraziamento di tutta la comunità per il lavoro svolto con dedizione e spirito istituzionale.

