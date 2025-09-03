Lacrime da campione del mondo. Ecco chi ha fatto piangere a Modica il campione David Trezeguet. VIDEO

Un momento inatteso, intenso, che ha trasformato una serata di festa in un ricordo indimenticabile. David Trezeguet, il grande campione bianconero che ha scritto pagine importanti della storia della Juventus e del calcio internazionale, a Modica si è emozionato fino alle lacrime.

È accaduto nell’atrio del Comune, durante l’incontro organizzato dallo Juventus Club Modica, dove il campione francese ha incontrato i tifosi. Un’accoglienza calorosa, scandita da cori, applausi e sorrisi, che ha avuto il suo apice con la proiezione di un video speciale, preparato appositamente per lui.

Un mix di immagini straordinarie: le sue imprese sul campo, i gol che hanno fatto sognare milioni di tifosi, i trionfi con la maglia della Juventus e della Nazionale francese. Ma anche momenti molto più intimi e sorprendenti: il suo arrivo a Modica, le prime ore trascorse in città, il calore dei tifosi sul trenino che lo hanno accolto come un eroe. Un racconto che ha saputo unire la grandezza di una carriera leggendaria con la genuinità di un abbraccio di comunità.

Proprio questo contrasto, questo intreccio tra passato glorioso e presente emozionante, ha colpito nel profondo il campione. Trezeguet, da sempre considerato un uomo di ghiaccio, un professionista solido e determinato, ha lasciato spazio alla parte più umana di sé: gli occhi lucidi, le lacrime che hanno sorpreso tutti, e che hanno reso quel momento unico e irripetibile.

A realizzare il video sono stati Salvo Gallo, Gianni Lucifora, Peppe Cannizzaro, Leandro Distefano e Ivano Giurdanella, che hanno lavorato per Discomedia. Tutti juventini nel cuore, hanno saputo riversare nel montaggio non solo professionalità, ma anche passione, amore per la squadra e ammirazione sincera per il campione. Forse proprio questo ha fatto la differenza. Non il classico video celebrativo, non la narrazione giornalistica delle sue imprese, ma un tributo autentico e sentito, capace di parlare direttamente al cuore di Trezeguet.

E così Modica ha scritto un’altra pagina speciale, accendendo una scintilla di emozione nel campione che ha fatto sognare generazioni di tifosi. Un pianto liberatorio, che ha unito ancora di più l’uomo e il campione, davanti a una città che lo ha accolto con orgoglio e affetto.

GUARDA IL VIDEO

https://www.facebook.com/reel/1268190051441005

© Riproduzione riservata