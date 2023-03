Laboratori green e nuove serre in acciaio per l’Istituto tecnico agrario di Scicli: nuovo finanziamento

Un finanziamento finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa per gli studenti dell’Istituto tecnico agrario e dell’istituto alberghiero del “Quintino Cataudella” di Scicli sito in contrada Bommacchiella alla periferia nord della città. La scuola superiore, diretta dal preside Enzo Giannone, ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione la somma di 130mila euro volta a finanziare un nuovo progetto; progetto per il quale è arrivato anche il pass ministeriale. Ad esso la scuola ha lavorato aderendo al piano “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Grazie a questo finanziamento nasceranno moderni laboratori e due serre per le coltivazioni e le sperimentazioni.

Si lavora da anni per migliorare l’offerta formativa e dare nuove conoscenze.

Il preside Giannone, da anni alla guida dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”, durante la sua reggenza è riuscito ad ottenere non solo nuovi indirizzi di studi superiori, ampliando l’offerta formativa a Scicli e nei comuni limitrofi, ma anche finanziamenti che hanno migliorato servizi ed impianti. “L’obiettivo della scuola è quello di allestire, con nuovo questo finanziamento, dei moderni laboratori di cromatografia ionica, meristematica e spettrofotometria e di realizzare due strutture serricole in acciaio, alte 2,7 metri e con una superficie, rispettivamente, di 1.500 e 240 metri quadri – spiega il preside Giannone – il progetto rientra in un contesto di attività finalizzate a promuovere il superamento degli effetti della crisi da Covid-19 e delle sue conseguenze sociali. Vogliamo che i nostri ragazzi sviluppino le capacità necessarie per proiettarci insieme verso una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”.

L’Istituto è dotato di strutture volte all’insegnamento sul campo

L’azienda agraria dell’Istituto tecnico agrario, dove si svolgono le esercitazioni pratiche degli studenti, ha una superficie di circa 14 ettari che insiste in contrada Bommacchiella. E’ coltivata in parte a carrubeto, in parte a colture in pieno campo e in serra, con quattro serre di 800 metri quadrati ciascuna destinate a colture ortive e floricole, più una serra computerizzate di 1.000 metri quadrati nella quale vengono trattate colture ortive e colture fuori suolo. Un moderno laboratorio di Meristematica esiste già ed in esso vengono riprodotti, per via agamica, meristemi di coltivazioni ortive, floricole, essenze arboree e ornamentali, al fine di ottenere cloni corrispondenti alle piante madri esenti da virus. Le piantine ottenute da questo processo vengono acclimatate poi nella serra computerizzata.