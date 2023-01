Rimpasto di Giunta a Scicli: entrano Enzo Giannone e Peppe Puglisi

Rimpasto di giunta a Scicli, con l’entrata nella compagine amministrativa dei consiglieri Enzo Giannone (siamo Scicli) e Peppe Puglisi (Libertà Popolare).

Vincenzo Giannone, già Assessore, due volte Consigliere Comunale ed attuale Capogruppo in Consiglio di Siamo Scicli, e Giuseppe Puglisi, due volte Consigliere Comunale ed attuale Capogruppo in Consiglio di Libertà Popolare, Entrano al posto degli assessori Elio Tasca e Ignazio Mariano Pagano.

Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha tenuto a ringraziare gli assessori uscenti e precisa che avranno un altro ruolo: “Ho chiesto al Dott. Elio Tasca ed all’Ing. Pagano di proseguire il proprio impegno all’interno del progetto politico-amministrativo di governo”.

L’assessore Tasca sarà esperto del sindaco ai servizi sociali, cultura e pubblica istruzione.

Queste deleghe saranno formalmente riservate al sindaco ma saranno gestite interamente dal Dott. Tasca.

Ecco come sono distribuite le deleghe dei componenti della Giunta, che saranno formalizzate nei prossimi giorni:

L’Ass.re Vincenzo Giannone è delegato a Urbanistica e Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Protezione Civile, Manutenzioni, Cura del verde pubblico e Tutela degli animali, Servizi Cimiteriali, Autoparco;

l’Ass.re Concetta Portelli è delegata a Bilancio, Finanza e Tributi, Gestione del patrimonio, Sviluppo Economico e Mercato;

l’Ass.re Giuseppe Puglisi è delegato a Sport, Decentramento e borgate, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, Turismo e promozione del territorio;

l’Ass.re e Vicesindaco Concetta Drago è delegata agli Affari Generali ed Istituzionali, Politiche per il personale e gestione delle risorse umane, Affari legali e contenzioso, Servizi elettorali e demografici, Ced e transizione digitale;

l’Ass.re Gianni Falla è delegato a Spettacolo, Folclore e tradizioni, Pari opportunità, Centri di Incontro, Politiche per l’Immigrazione;

In qualità di Sindaco, Marino terrà le deleghe ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura, che saranno gestite dal Dott. Tasca, come Esperto del Sindaco. Mantiene inoltre le deleghe di Igiene Pubblica e Ambientale, i Lavori Pubblici, i Rapporti con il Consiglio, la Sanità, la Polizia Municipale, e tutto quanto non specificatamente attribuito.