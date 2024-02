La Volley Modica torna al successo e batte Marcianise

Il ritorno al successo dell’Avimecc Volley Modica al “PalaRizza” è stato una prova di determinazione e compattezza, con la squadra di coach Enzo Distefano che ha conquistato tre punti fondamentali per la classifica dei play-off, superando la Tim Montaggi, nota per i suoi ex giocatori Alfieri e Princi.

La partita è stata caratterizzata da un approccio positivo da parte dei biancoazzurri, che hanno preso il controllo del punteggio fin dall’inizio. Nonostante un momento di reazione da parte degli ospiti nella terza frazione di gioco, Modica ha mantenuto la calma e ha chiuso la partita in quattro set.

Marco Spagnol, uno dei protagonisti della partita, ha sottolineato l’importanza dei tre punti ottenuti, ma ha anche evidenziato la necessità di migliorare, specialmente dopo la perdita di un set a causa di errori. Tuttavia, ha elogiato il carattere mostrato dalla squadra nel riprendersi e chiudere la partita con determinazione.

Ora la squadra guarda avanti con prudenza, consapevole che ogni partita conta e che la competizione per i play-off è serrata. La prossima sfida sarà affrontata con la stessa determinazione e concentrazione, come ha sottolineato Spagnol, concentrato già sulla prossima partita da martedì.

