La Volley Modica torna a lavoro, domenica c’è la trasferta a Casarano

Dopo la vittoria contro Marcianise, l’Avimecc Volley Modica si prepara per la prossima sfida contro Casarano. Nonostante Casarano sia attualmente nelle retrovie della classifica, la squadra modicana non intende sottovalutarla, consapevole del suo potenziale, soprattutto in casa.

Salvo Nicastro, in seguito alla vittoria contro Marcianise, ha lodato l’impegno e la determinazione della sua squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione per affrontare al meglio il prossimo impegno. Nicastro ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi prefissati, consapevole che il rush finale della stagione regolare richiederà massima determinazione e impegno da parte di tutti.

