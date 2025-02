La Volley Modica pronta per la trasferta contro la BCC Tecbus Castellana Grotte

Ultimo giorno di allenamenti al “PalaRizza” per l’Avimecc Modica, che domani partirà alla volta di Castellana Grotte, dove domenica alle 16 affronterà la BCC Tecbus. La partita, valida per il girone Blu di serie A3 di pallavolo, si preannuncia particolarmente impegnativa: i pugliesi, pur essendo attualmente terzultimi in classifica, hanno concrete possibilità di entrare nella griglia dei play-off promozione e sono determinati a evitare i play-out.

Per la squadra di coach Enzo Distefano, già matematicamente qualificata ai play-off dopo la vittoria contro Sabaudia, il match al “PalaGrotte” rappresenta un’opportunità per consolidare la propria posizione in classifica, ma richiederà una prestazione di grande spessore.

Le parole di coach Distefano

“Dopo le due prestazioni convincenti con Campobasso e Sabaudia, che ci hanno regalato vittorie piene e una posizione stabile nella parte alta della classifica, domenica ci aspetta una sfida molto complessa,” afferma Distefano.

“Il Castellana Grotte che incontreremo sarà una squadra diversa rispetto a quella battuta al tie break nella gara di andata. Ora hanno recuperato giocatori importanti come Zornetta e Iervolino, ritrovando fiducia e motivazione. Sappiamo che sarà una trasferta insidiosa, ma siamo pronti. Abbiamo riacquistato una buona forma fisica e il nostro gioco è cresciuto grazie alla regia sapiente di Pedro Putini, che ci sta permettendo di ottenere ottimi risultati.

Mi aspetto dai ragazzi lo stesso approccio delle ultime partite: partendo con il giusto atteggiamento fin dalla prima battuta possiamo competere su uno dei campi più difficili del girone. Confido nelle nostre qualità tecniche, che possono fare la differenza in qualsiasi momento.”

L’esordio di Davide Tomasi

Un momento speciale della recente sfida contro Campobasso è stato l’esordio in Serie A3 di Davide Tomasi, giovane talento dell’Avimecc Modica.

“Sono felicissimo per l’opportunità che mi è stata data,” racconta Tomasi. “Il gruppo è molto unito e motivato. Stiamo lavorando sodo per affrontare al meglio la trasferta di Castellana Grotte. Sappiamo che sarà una partita dura, ma siamo determinati a dare il massimo e a portare a casa punti importanti.”

© Riproduzione riservata