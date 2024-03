La Volley Modica ospita la capolista Macerata, serve un punto per certificare i play off

L’Avimecc Volley Modica si prepara per affrontare la capolista Banca Macerata con l’obiettivo di conquistare il punto che garantirà la partecipazione ai play off promozione del campionato di serie A3. Non sarà un compito facile per i biancoazzurri di coach Enzo Distefano, ma dopo la vittoria ottenuta a Bari, la squadra scende in campo con il morale alto.

Coach Distefano sottolinea l’importanza della partita contro Macerata e l’approccio rispettoso ma determinato che la squadra adotterà. Nonostante la posizione di classifica, la squadra si prepara con serietà, consapevole che la partita non sarà scontata. L’obiettivo è conquistare il punto necessario per garantire la partecipazione ai play off, e ciò potrebbe accadere già contro Macerata.

Il capitano Stefano Chillemi esprime fiducia nella squadra e nell’obiettivo di raggiungere i play off. Dopo la vittoria a Bari, la squadra si concentra completamente sulla sfida contro Macerata, ultima gara casalinga della regolar season. Chillemi ribadisce l’impegno della squadra nel dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’inizio della stagione e ringrazia i tifosi per il loro sostegno.

© Riproduzione riservata