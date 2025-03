La Volley Modica chiude la regular season con una vittoria e vola ai play-off

Con una prova di grande carattere, l’Avimecc Modica espugna il “PalaCapurso” di Gioia del Colle e chiude in bellezza la regular season del girone Blu del campionato di Serie A3. I biancoazzurri di Enzo Distefano si impongono in quattro set contro la Joy Volley, lanciando un segnale forte alle squadre che si contenderanno la promozione nei play-off al via la prossima settimana.

Un match combattuto e ricco di emozioni

L’incontro si è rivelato spettacolare e combattuto, offrendo momenti di grande pallavolo nelle 2 ore e 10 minuti di gioco. I padroni di casa partono bene e provano a scappare (5-8), ma il calore del pubblico spinge la Joy Volley alla rimonta. Mariano, Persoglia e Vaskelis trascinano la squadra che, a metà frazione, riesce a mettere la freccia portandosi sul +3 (16-13). Tuttavia, Modica non si lascia intimorire e reagisce con decisione, riprendendo il comando sul rettilineo finale del primo set (19-21). La frazione si chiude ai vantaggi dopo una lotta serrata, con Modica che si impone 28-30 in 38 minuti.

Il secondo set inizia con Gioia del Colle compatta e determinata. Il match resta in equilibrio, con i pugliesi che mantengono un leggero vantaggio (8-6). Modica resta in scia fino a metà parziale (16-14), poi accelera con un break di 7-3 che la porta avanti (21-19). Gioia del Colle prova a resistere, ma il muro invalicabile di capitan Chillemi firma il 22-25, portando Modica sul 2-0 dopo 32 minuti di gioco.

La reazione di Gioia del Colle e il colpo finale di Modica

Il terzo set si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto (7-8). La scossa arriva da Passaro, che sprona i suoi: un parziale di 9-5 consente ai pugliesi di allungare sul 16-13. Modica accusa un passaggio a vuoto e Gioia del Colle ne approfitta, dilagando fino al 21-15 e chiudendo il parziale 25-20 in 28 minuti, grazie alla conclusione vincente di Longo.

Nel quarto set, Gioia del Colle prova ad alzare ulteriormente il ritmo e parte forte (8-5). Modica, però, dimostra ancora una volta grande carattere, recuperando progressivamente lo svantaggio (16-14). I padroni di casa lottano con determinazione per portare la gara al tie-break, restando avanti fino al 21-19 grazie a un ottimo Vaskelis. Ma la tenacia di Padura Diaz consente a Modica di ricucire lo strappo (24-24) e completare la rimonta con la conclusione vincente di Buzzi, che chiude il set 24-26 dopo 32 minuti e regala ai suoi tre punti preziosi.

Ora testa ai play-off

Con questa vittoria, Modica chiude la stagione regolare al quinto posto in classifica, guadagnandosi l’accesso ai play-off promozione. Domenica prossima, gara 1 sul campo della Rinascita Lagonegro darà il via alla fase più calda della stagione. La squadra di Distefano ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo.

