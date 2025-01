La Volley Modica cerca il riscatto contro Campobasso

Dopo due sconfitte consecutive, l’Avimecc Modica si prepara alla sfida casalinga di domenica contro l’Energy Time Campobasso, guidata dall’ex tecnico Peppe Bua. Un match cruciale per la squadra di coach Enzo Distefano, determinata a raccogliere punti preziosi per migliorare la propria posizione in ottica playoff.

Coach Distefano: “Serve un approccio diverso”

Il tecnico biancoazzurro ha lavorato intensamente con la squadra per migliorare l’approccio alle gare, aspetto che ha penalizzato il team nelle ultime uscite. “La trasferta di Lagonegro ci ha lasciato l’amaro in bocca, non solo per la classifica, ma anche per il morale”, spiega Distefano. “Ora dobbiamo concentrarci sulle due gare casalinghe, partendo da Campobasso, che nonostante sia ultimo in classifica verrà a giocarsi la partita con grande determinazione. Noi dobbiamo essere pronti, fare punti e migliorare il nostro piazzamento in vista dei playoff”.

Vincenzo Nastasi: “Massima concentrazione”

Il vice capitano biancoazzurro è determinato a riscattare le recenti prestazioni: “Non possiamo sottovalutare Campobasso, perché si sono rinforzati e hanno battuto Gioia del Colle al tie-break”, sottolinea Nastasi. “Abbiamo commesso due passi falsi e non possiamo più permettercelo. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile per avere il vantaggio del fattore campo nei playoff”.

Obiettivo: partenza aggressiva

L’Avimecc Modica dovrà dimostrare fin dal primo set di poter imporre il proprio gioco, senza attendere il secondo parziale per reagire. “Sappiamo quali sono i punti deboli dei nostri avversari e dovremo sfruttarli fin dalla prima battuta”, conclude Nastasi.

