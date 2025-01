La Volley Modica attesa da una prova di maturità sul campo della Rinascita Lagonegro

L’Avimecc Modica si prepara ad affrontare una trasferta insidiosa domenica pomeriggio a Villa D’Agri, contro la Rinascita Lagonegro, una squadra in continua crescita che, sotto la guida dell’allenatore Kantor, punta a raggiungere le posizioni alte della classifica.

Preparazione dell’Avimecc Modica

In settimana, il team biancoazzurro, guidato dal tecnico Enzo Distefano, ha lavorato per correggere gli errori commessi nella gara casalinga contro Lecce e per trovare le giuste soluzioni per affrontare al meglio la partita contro Lagonegro.

Manuel Benassi, vice allenatore dell’Avimecc Modica, ha parlato della difficoltà della trasferta e della forza della squadra avversaria:

“Lagonegro è un’ottima squadra – ha dichiarato Benassi – ultimamente è forse quella che gioca meglio e sta molto bene fisicamente. L’arrivo di Kantor ha dato loro più credibilità e solidità in ogni reparto. Domenica contro Lecce, non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo nei primi due set, ma siamo riusciti a rientrare nel match, anche se qualche episodio nel tie break ci ha condannato. Non siamo contenti della prestazione, ma i ragazzi si sono subito rimessi al lavoro per rifarsi nella prossima partita. Per fare bene a Lagonegro dobbiamo partire dal terzo set con Lecce, dove abbiamo dimostrato che questo gruppo ha le capacità di rimanere concentrato e ripartire subito, anche dopo le difficoltà. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare in ogni reparto, ma abbiamo fiducia nel gruppo e vogliamo dimostrarlo sempre.”

Focus su Pedro Putini

Uno dei giocatori più motivati è senza dubbio Pedro Putini, il palleggiatore brasiliano, che avrà il compito di orchestrare il gioco e innescare le bocche di fuoco della squadra.

Putini ha commentato l’importanza della partita e della stagione in generale: “In questo girone di ritorno, Lagonegro è la squadra che ha fatto meglio di tutti e secondo me è la più cresciuta. Noi dobbiamo affrontarla con il massimo rispetto, lottando su ogni pallone. Ogni partita è come una finale per noi: contro le squadre di alta classifica, come Lagonegro, dobbiamo guardare avanti e cercare di avvicinarle, mentre contro quelle che ci inseguono dobbiamo cercare di mantenere il distacco. Lagonegro è uno dei campi più difficili, quindi dobbiamo entrare in partita mentalmente e cercare di vincere ogni set sin dall’inizio. Questa squadra può crescere ancora, come abbiamo dimostrato anche nei momenti difficili, quando non siamo stati al completo. È proprio in questi momenti che abbiamo mostrato la forza del gruppo.”

Obiettivo per l’Avimecc Modica

L’obiettivo dell’Avimecc Modica è chiaro: affrontare Lagonegro con determinazione e senza paura, sfruttando le potenzialità del gruppo e l’esperienza accumulata durante la stagione. La squadra è consapevole delle difficoltà, ma anche delle proprie potenzialità, e cercherà di fare punti in un campo difficile per continuare la sua crescita e migliorare la posizione in classifica.

