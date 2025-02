La Volley Modica attende la Videx Sabaudia per uno scontro decisivo

Secondo turno casalingo consecutivo per l’Avimecc Modica di coach Enzo Distefano, che dopo la netta vittoria contro Campobasso, domenica alle 19 al “PalaRizza” affronterà la Vydia Videx Sabaudia.

Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per consolidare la posizione nella griglia degli spareggi promozione, con i “Galletti” biancoazzurri che, in caso di successo, si garantirebbero matematicamente un posto nei play-off.

“Arriviamo alla partita con Sabaudia dopo una bella prestazione – spiega il vice allenatore Manuel Benassi – e dobbiamo confermare il nostro approccio positivo. Sabaudia è un avversario tosto, ma siamo pronti e determinati.”

Anche il giocatore Francesco Barretta sottolinea l’importanza del match: “Dobbiamo mantenere la concentrazione e giocare con lo stesso spirito dimostrato contro Campobasso. La spinta del nostro pubblico sarà fondamentale.”

L’appuntamento è quindi fissato per domenica al “PalaRizza”, in una sfida che potrebbe risultare decisiva per il proseguo della stagione dell’Avimecc Modica.

© Riproduzione riservata