La Volley Modica al lavoro per la sfida contro Sabaudia

Dopo il successo netto in tre set contro Energytime Campobasso, l’Avimecc Modica è tornata in palestra per preparare il secondo impegno casalingo consecutivo. Domenica, al PalaRizza, i ragazzi di coach Enzo Distefano affronteranno la Vidya Virdex Sabaudia nella sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A3.

La gara si preannuncia cruciale per i “Galletti”, attualmente avanti di tre punti rispetto ai laziali, che occupano l’ottava posizione. Con una vittoria, Modica potrebbe conquistare matematicamente un posto nei play-off, un obiettivo fondamentale nella corsa alla promozione.

Coach Distefano: “Quattro finali fino alla fine della regular season”

Prima di riprendere gli allenamenti settimanali, il tecnico modicano ha analizzato la vittoria contro Campobasso e delineato gli obiettivi futuri. “Sapevamo che Campobasso avrebbe giocato senza pressioni, con una squadra molto rinnovata rispetto all’andata, ma la nostra preparazione è stata meticolosa e i ragazzi hanno risposto alla grande”, ha dichiarato Enzo Distefano.

Ora la concentrazione è tutta sulla sfida con Sabaudia, che potrebbe valere la certezza matematica dei play-off. “Quella di domenica è una gara fondamentale. Mancano quattro finali alla fine della regular season e vogliamo arrivare nel miglior modo possibile alla fase decisiva del campionato”, ha concluso Distefano.

