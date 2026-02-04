La truffa del “voto per la ballerina” arriva anche nel Ragusano: attenzione ai messaggi su WhatsApp

RAGUSA – Sta circolando anche in provincia di Ragusa una nuova truffa via WhatsApp che sfrutta la buona fede degli utenti e il meccanismo del passaparola tra contatti fidati. Il messaggio, apparentemente innocuo, arriva da un numero conosciuto – spesso un amico o un parente – e recita più o meno così:

«Ciao! Se ti va, potresti dare un voto a Francesca? È la figlia di amici cari e per lei sarebbe davvero importante. Il premio è un corso di danza gratuito».

Al testo è allegato un link che rimanda a una presunta pagina di votazione, corredata dalla foto di una bambina presentata come giovane ballerina. Nulla di strano, almeno in apparenza. Ed è proprio su questo che fanno leva i truffatori: la fiducia e il desiderio di aiutare qualcuno che si conosce.

Cliccando sul link, però, non si accede a nessun vero concorso. Si apre invece una falsa pagina di votazione che chiede di inserire il proprio numero di telefono per poter esprimere il voto. È a quel punto che scatta la truffa.

Inserendo il numero, l’utente consente inconsapevolmente ai criminali di impossessarsi dell’account WhatsApp, accedere ai contatti e utilizzare il profilo per inviare lo stesso messaggio truffaldino a tutte le persone in rubrica, moltiplicando così la diffusione del raggiro. Nei casi più gravi, la vittima rischia anche di perdere definitivamente l’accesso al proprio account WhatsApp.

Diversi cittadini del territorio ibleo segnalano in queste ore la ricezione del messaggio, spesso proveniente da contatti reali che, a loro volta, sono già caduti nella trappola.

Il consiglio è chiaro: non cliccare su link sospetti, anche se arrivano da persone conosciute, e non inserire mai il proprio numero di telefono o codici di verifica su siti esterni. In caso di dubbio, è sempre meglio contattare direttamente la persona che ha inviato il messaggio per verificarne l’autenticità.

Chi sospetta di essere stato vittima della truffa deve agire rapidamente: disconnettere WhatsApp Web, verificare l’account e segnalare l’accaduto all’assistenza dell’app.

