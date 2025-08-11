L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
La terra trema a Messina: scossa di terremoto nello Stretto
11 Ago 2025 09:22
Un risveglio con la terra che trema per la zona dello Stretto di Messina. Alle 6.31 di questa mattina, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 in mare, a una profondità di circa 11 chilometri.
La scossa, avvertita lievemente in alcune aree costiere, non ha provocato danni né feriti. I sismografi della Sala Sismica dell’Ingv di Roma hanno localizzato l’epicentro nella fascia marina che separa la Sicilia dalla Calabria.
Si tratta di un evento di lieve entità, tipico di una zona a elevata attività sismica come quella dello Stretto, che storicamente registra frequenti movimenti tellurici di bassa e media intensità.
