La strada della vergogna a Ragusa. Nonostante le segnalazioni, nulla è stato fatto. Cosa si aspetta a intervenire?

Quella che è stata definita “la strada della vergogna”, a Ragusa, non solo non è stata ripulita ma la situazione, se possibile, continua a peggiorare. Ci troviamo in prossimità di via Cesare Terranova, alle spalle dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. Cumuli di rifuti abbandonati da incivili, certo, ma nonostante il problema sia stato segnalato più di un mese fa, la situazione non è ancora cambiata, anzi è peggiorata.

COSA SI ASPETTA AD INTERVENIRE?

Cosa aspetta l’Amministrazione comunale di Ragusa a intervenire? E’ necessario un provvedimento adeguato per eliminare la spazzatura dalla strada. Tutto ciò è semplicemente inaccettabile.