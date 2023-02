La strada della vergogna in contrada Selvaggio a Ragusa

Ci troviamo in contrada Selvaggio, a Ragusa, lungo la parallela al confine posteriore dello stadio Aldo Campo. Non è una strada particolarmente trafficata e per questo, forse, è diventata una discarica a cielo aperto.

Una vergogna. Nessuno si preoccupa di ripulirla o di mettere delle fototrappole per beccare sul fatto gli incivili che vi gettano i rifiuti indiscriminatamente. E dire che siamo a distanza di qualche decina di metri da alcuni palazzi di erp per non parlare della zona artigianale Pippo Tumino.

DISCARICA CONTRADA SELVAGGIO: SI ATTUI SUBITO LA BONIFICA

Ci sono rifiuti di ogni genere: dagli ingombranti ai sacchetti di organico, passando per gli oggetti di polistirolo oltre a bottiglie di tutte le dimensioni. Chi accede anche con l’auto lungo questa strada, si rende subito conto che è improponibile pensare di fare i conti con una pattumiera del genere anche se ci troviamo nei pressi della cinta periferica.

L’auspicio è che si attui immediatamente una bonifica: non è possibile assistere a questo degrado.