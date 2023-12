La solidarietà va sulle due ruote. Consegna di regali in ospedale a Ragusa

Lo spirito natalizio ha brillato con luce intensa all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove un gruppo speciale di Babbi Natale ha portato gioia e solidarietà ai piccoli pazienti. Grazie all’iniziativa congiunta dell’Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia (AMRI), del Rotary Club Ragusa e del Rotary Club Ragusa Hybla Heraea, la consegna di doni è stata un evento cuore-riscaldante che ha coinvolto anche un importante messaggio sulla sicurezza stradale.

Il reparto di Pediatria ha accolto i generosi donatori, tra cui il primario del reparto, il dottor Comisi, che ha dato il benvenuto insieme a tanti sorrisi luminosi provenienti dai piccoli pazienti. Il momento è stato descritto come emozionante e felice, poiché i Babbi Natale speciali non erano solo portatori di regali ma anche di un significativo messaggio di solidarietà.

I soci di AMRI e i membri dei Rotary Club Ragusa hanno donato giochi e libri, creando un’atmosfera di divertimento e apprendimento nel reparto. I regali non sono solo materiali, ma anche un modo per alleviare il carico emotivo dei bambini in ospedale durante le festività.

L’idea di portare gioia ai bambini malati attraverso il dono di giochi e libri è stata accolta con entusiasmo, creando un’occasione unica in cui la comunità si è unita per supportare coloro che affrontano momenti difficili.

Un tocco unico a questa iniziativa è stato dato dai Babbi Natale motariani, che hanno indossato innovativi gilet Airbag progettati per la massima sicurezza dei motociclisti. Questo dettaglio non solo ha aggiunto un elemento di originalità e modernità all’evento, ma ha anche fornito l’opportunità di sensibilizzare i bambini sull’importanza di viaggiare in moto in modo sicuro.

Durante l’incontro, i Babbi Natale hanno spiegato ai piccoli ospiti l’importanza di indossare dispositivi di sicurezza e di adottare comportamenti responsabili sulla strada. Questa componente educativa ha reso l’evento non solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per promuovere la consapevolezza sulla sicurezza stradale fin dalla giovane età.

La consegna di giochi, libri e messaggi di sicurezza stradale presso l’Ospedale Giovanni Paolo II è stata molto più di una semplice donazione. È stata un’esperienza che ha unito la comunità, ha portato conforto ai bambini malati e ha contribuito a diffondere la consapevolezza sulla sicurezza stradale in modo creativo.