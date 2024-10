La Sicilia sarà la “Regione europea della gastronomia” nel 2025. Anche a Ragusa arriva Wiki Loves Sicilia

Wiki Loves Sicilia 2024 è la nuova iniziativa promossa da Wikimedia Italia e Regione Sicilia per valorizzare le ricche tradizioni gastronomiche dell’isola, in vista del riconoscimento della Sicilia come “Regione europea della gastronomia” nel 2025. L’obiettivo di questo progetto è preservare e diffondere il patrimonio agricolo, ittico e forestale della Sicilia attraverso una serie di eventi itineranti che coinvolgeranno diverse località.

L’iniziativa

L’iniziativa, che prevede editathon, laboratori e altri eventi, mira a raccogliere e digitalizzare preziose informazioni sul cibo, sulle pratiche agricole tradizionali e sulla cultura alimentare siciliana. Questi dati saranno poi condivisi su Wikipedia e altre piattaforme collegate, arricchendo le voci online legate alla cucina e alle tradizioni siciliane.

Alessio Melandri, Presidente di Wikimedia Italia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando che il cibo è un elemento fondamentale per comprendere l’identità del territorio siciliano. La collaborazione con la Regione Sicilia dimostra la volontà di preservare e promuovere il patrimonio immateriale siciliano attraverso strumenti digitali, rendendolo accessibile e migliorabile per le future generazioni.

La prima tappa di Wiki Loves Sicilia si terrà a Catania, presso la Biblioteca Vincenzo Bellini, dall’11 al 13 ottobre 2024. A seguire, gli eventi toccheranno Caltanissetta (26-27 ottobre), Ragusa (22-24 novembre) e Palermo (14-15 dicembre). Il programma completo è disponibile sulla pagina dedicata all’evento su Wikipedia.

Questo progetto rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, che vedrà il coinvolgimento di volontari e istituzioni culturali siciliane nel corso del 2025, ampliando ulteriormente la conoscenza e la valorizzazione della tradizione gastronomica dell’isola.

