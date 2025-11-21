La sanità siciliana vive un momento di forte tensione. Le sigle sindacali che rappresentano le strutture ambulatoriali di medicina specialistica territoriale lanciano un appello chiaro: La Regione Siciliana non rispetta gli obblighi previsti dalla legge e mette a rischio la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. Secondo le associazioni, gli ultimi verbali del Tavolo Adempimenti del […]
La Settecolli Scicli domenica ad Acireale per la Coppa Sicilia di Torball
21 Nov 2025 09:34
Gara in trasferta, la prima di una stagione agonistica che si presenta impegnativa ma non ostica per l’Asd Settecolli Scicli, associazione dedita all’integrazione delle persone non vedenti o con grave deficit visivo. Gli atleti sciclitani saranno impegnati al PalaVolcan di Acireale per l’avvio della stagione agonistica che prende il via con la Coppa Sicilia di Torball. A precedere questo atteso incontro un intenso periodo di allenamenti. Sono sei le squadre che partecipato in questa stagione. Gli sciclitani partecipano con due squadre, la Settecolli Scicli A e la Settecolli Scicli B. Partecipano anche l’UIC Fucà Enna, No.Ve. Augusta, Global Social Inclusive Messina ed Etna Blind Catania.
La novità di quest’anno per l’Asd Settecolli è la composizione di due squadre.
Due le squadre che partecipano, infatti, alla Coppa Sicilia di Torball. La squadra A è composta da Giovanni Trovato, Paolo Carruba, Antonino Giuffrè, Giuseppe Adamo e Giuseppe Amato. La squadra B invece è composta da Antonio Paternò, Salvatore Amato, Alberto Di Stefano e Salvatore Cocciro. “È un appuntamento importante perché la Coppa Sicilia rappresenta un momento di confronto e crescita per tutti i giocatori – afferma Alessandro Carfì, anima del gruppo – portare due squadre è un segnale del lavoro che stiamo facendo a Scicli e della voglia di metterci in gioco con entusiasmo e determinazione. Sacrificio, passione e caparbietà sono i nostri veri punti di forza”.
