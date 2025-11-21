La Settecolli Scicli domenica ad Acireale per la Coppa Sicilia di Torball

Gara in trasferta, la prima di una stagione agonistica che si presenta impegnativa ma non ostica per l’Asd Settecolli Scicli, associazione dedita all’integrazione delle persone non vedenti o con grave deficit visivo. Gli atleti sciclitani saranno impegnati al PalaVolcan di Acireale per l’avvio della stagione agonistica che prende il via con la Coppa Sicilia di Torball. A precedere questo atteso incontro un intenso periodo di allenamenti. Sono sei le squadre che partecipato in questa stagione. Gli sciclitani partecipano con due squadre, la Settecolli Scicli A e la Settecolli Scicli B. Partecipano anche l’UIC Fucà Enna, No.Ve. Augusta, Global Social Inclusive Messina ed Etna Blind Catania.

La novità di quest’anno per l’Asd Settecolli è la composizione di due squadre.

Due le squadre che partecipano, infatti, alla Coppa Sicilia di Torball. La squadra A è composta da Giovanni Trovato, Paolo Carruba, Antonino Giuffrè, Giuseppe Adamo e Giuseppe Amato. La squadra B invece è composta da Antonio Paternò, Salvatore Amato, Alberto Di Stefano e Salvatore Cocciro. “È un appuntamento importante perché la Coppa Sicilia rappresenta un momento di confronto e crescita per tutti i giocatori – afferma Alessandro Carfì, anima del gruppo – portare due squadre è un segnale del lavoro che stiamo facendo a Scicli e della voglia di metterci in gioco con entusiasmo e determinazione. Sacrificio, passione e caparbietà sono i nostri veri punti di forza”.

