La serenità di cui Pozzallo aveva bisogno. Il “grazie” del sindaco Ammatuna ai carabinieri per l’operazione “Pietra Tombale”.

Una città in sofferenza da tempo ma anche monitorata al punto giusto, prova ne è l’operazione che oggi ha svegliato i pozzallesi di primo mattino fra rumors via terra e via aerea e che ha messo all’angolo malavitosi capaci di tenere sotto scacco le attività costruttive nel cimitero cittadino e di alimentare lo spaccio di sostanze stupefacenti in una piazza già nota per la diffusione del fenomeno droga.

Il ringraziamento, dopo alcune ore dall’operazione, del sindaco Roberto Ammatuna.

“La brillante operazione dei Carabinieri che hanno eseguito dei provvedimenti cautelari ai danni di tredici persone, perché responsabili dei reati di estorsione all’interno del cimitero comunale e per lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata molto apprezzata in città perché ristabilisce un clima di serenità di cui c’era estremo bisogno – ha sottolineato da palazzo La Pira – occorre continuare su questa strada perché c’è l’assoluta necessità di garantire a tutti cittadini massima legalità a tutti i livelli. Un sentito ringraziamento ai Carabinieri della Stazione Locale della nostra città, della Compagnia di Modica e del Comando Provinciale di Ragusa per la bella ed efficace operazione che ha liberato la città da una organizzazione criminale che rischiava di infettare il tessuto sociale cittadino”.

Il lavoro certosino dei militari e l’apprezzamento sulla loro attività.

Il comandante provinciale, colonnello Carmine Rosciano, non ha esitato ad elogiare l’impegno della Compagnia di Modica e della Stazione di Pozzallo. Quest’ultima in particolare – ha sottolineato il comandante provinciale – svolge ed ha svolto, nel caso specifico dell’operazione di stamattina, non solo attività di normale amministrazione e di frontiera ma anche una delicata ed impegnativa attività investigativa che ha permesso di mettere le mani su chi aveva messo sù un intrigante sistema estortivo all’interno del Cimitero cittadino per accaparrarsi i lavori edili al suo interno. Senza risparmio di minacce ed azioni delittuose e senza esitare ad usare le armi nei casi in cui la vittima non cedeva…il lavoro all’imprenditore pozzallese avente fama di soggetto violento ed aggressivo