La Scherma Modica trionfa ai Campionati Regionali Under14 a Squadre

Grande successo per la Scherma Modica ai Campionati Regionali Under14 a Squadre, svoltisi domenica al PalaCus di Catania. Il team maschietti/giovanissimi di fioretto maschile, composto da Giovanni Barone, Rosario Barone, Matteo Leggio ed Ennio Turtula, si è laureato Campione Regionale della categoria, conquistando il gradino più alto del podio.

Dopo aver dominato le fasi preliminari, i quattro giovani atleti hanno affrontato in finale il Club Scherma Siracusa. Nonostante un inizio altalenante, grazie a un grande spirito di squadra e al sostegno reciproco, hanno preso il comando nella seconda parte dell’incontro. Negli ultimi due assalti, con una prestazione impeccabile, hanno chiuso il match con il punteggio di 36-27, assicurandosi il titolo.

Ottimi piazzamenti anche nella spada

Settimo posto finale per la squadra maschietti/giovanissimi di spada, composta da Francesco Agosta, Antonio Corallo, Giuseppe Di Stefano e Nicolò Regali, che ha lottato fino ai quarti di finale. In un combattutissimo incontro contro i padroni di casa del Cus Catania, la squadra modicana si è fermata sul punteggio di 32-36.

Prossimi appuntamenti

Terza prova regionale individuale Under14: si terrà tra due settimane a Piana degli Albanesi, per l’assegnazione dei titoli regionali di categoria.

Seconda prova nazionale giovani e assoluti di fioretto: a partire da giovedì a Lucca, gli atleti della Scherma Modica saranno impegnati nelle qualificazioni per i rispettivi Campionati Italiani di categoria.

Una festa della scherma per gli Under10

Sabato il PalaCus ha ospitato anche il 1° Trofeo Esordienti, dedicato agli Under10 non ancora agonisti. La manifestazione ha visto la partecipazione di ben 24 giovani atleti della Conad Scherma Modica, che si sono cimentati in assalti non competitivi con coetanei di tutta la regione. L’evento è stato reso ancora più speciale dalla partecipazione di atleti in carrozzina, in un’iniziativa di scherma integrata all’insegna dell’inclusione e della condivisione.

