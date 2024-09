La Sagra del Pesce di Pozzallo punta sulle ricette locali. Conclusione questa domenica con Paolo Meneguzzi

La Sagra del Pesce giunta alla sua 55a edizione ha preso ufficialmente il via anche quest’anno a Settembre. L’evento celebra la tradizione marinara di Pozzallo con un’ampia varietà di piatti a base di pesce, preparati secondo le ricette locali. Una delle novità di quest’edizione è la presenza di show cooking. Ieri sera ad esibire la sua maestria nell’arte bianca è stato il talentuosissimo Chef-Pizzaiolo Davide Giallongo. Ma la Sagra del Pesce di Pozzallo non è solo cibo. La manifestazione prevede anche un ricco programma di spettacoli, musica musica dal vivo, mercatini, e tante altre attività che animano le serate e riescono a coinvolgere il pubblico di tutte le età.

E’ grande l’attesa per il concerto di Paolo Meneguzzi che si terrà stasera in piazza. Meneguzzi è un cantante pop che è stato ai vertici delle classifiche italiane e sudamericane e ha venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo, realizzando più di 500 concerti. Nella sua carriera ha collezionato 15 dischi di platino, inciso 15 album di inediti e preso parte a cinque edizioni del Festival di a Sanremo.

Sempre domenica, prima del concerto di Meneguzzi, si terrà la sfilata del gruppo folkloristico Il Carrubo, il musical Mondo Epico e il concerto de il Mito “The Sicilian Tenors” che tanto successo hanno avuto in Italia e all’estero. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha dichiarato: “Anche quest’anno a Pozzallo siamo riusciti ad organizzare una sagra ricca di spettacoli, divertimento e buon pesce. Le presenze di venerdì e sabato confermano che scegliere il periodo di settembre è il più azzeccato e permettere di destagionalizzare il turismo. Ora attendiamo stasera la conclusione con la presenza di Paolo Meneguzzi”.

Anche il vicesindaco, nonché Assessore allo Spettacolo, Raffaele Monte, ha espresso la sua soddisfazione: " Anche quest'anno grandi numeri in termini di presenze per una sagra storica. Voglio ricordare che un evento di tale portata non è costato neanche un centesimo alle casse comunali, perché la sua valenza ha fatto sì che la Regione Siciliana, Assessorato regionale al Turismo e spettacolo, il Libero consorzio comunale di Ragusa, l'Autorità portuale Sicilia orientale e Confcommercio finanziassero interamente la manifestazione. Un grande punto a favore per un evento che attrae turisti e visitatori, che portano risorse economiche per l'intero indotto della ristorazione e dell'accoglienza turistica".



