La Questura di Ragusa consegna al vescovo “L’olio di Capaci”: in ricordo della strage

In occasione della ricorrenza del 31esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, avvenute per mano mafiosa, nella giornata di domani, alle ore 9.00, presso il salone di rappresentanza del Vescovado, il Questore di Ragusa Giusy Agnello consegnerà al Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, un’ampolla con l’olio ottenuto dal raccolto degli ulivi piantumati nel “Giardino della Memoria” di Capaci.

L’olio di Capaci sarà consacrato dal Vescovo di Ragusa in occasione della messa crismale del Giovedì Santo, per essere utilizzato nel corso dell’anno liturgico.

UN GESTO CARICO DI SIGNIFICATO

L’Olio ricavato dal frutto nato su un luogo che è stato testimone di una sconvolgente tragedia per la Sicilia e tutti i Siciliani, rappresenta la conversione del sangue delle vittime in un simbolo che assume un valore spirituale di grande importanza.

Un gesto di grande significato per la Sicilia e i Siciliani, già molto apprezzato lo scorso anno in occasione della ricorrenza del 30esimo anniversario delle stragi del 1992, come se il frutto nato dalla terra bagnata dal sangue di martiri della giustizia possa assurgere a simbolo di redenzione, diventando al contempo segno per tutti i siciliani dell’autenticità e profondità del sentimento religioso. Un segnale di speranza per tutti i cittadini onesti e un valore da trasmettere e diffondere, non solo tra i più giovani, ma anche tra gli adulti affinché il sacrificio dei martiri di Mafia non sia stato inutile.