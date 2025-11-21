La provincia di Ragusa si attiva per la Palestina: cinque eventi in due giorni tra Modica, Comiso e Ragusa

Un fine settimana intenso di incontri, teatro, musica e riflessione civile: torna l’impegno dei Comitati Iblei per la Palestina, realtà spontanee presenti in diversi comuni della provincia di Ragusa, che organizzano un ricco programma di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione in Palestina e su ciò che può essere fatto, anche a livello locale, attraverso scelte consapevoli e pratiche di boicottaggio di prodotti israeliani, alimentari e farmaceutici.

L’obiettivo dei Comitati è chiaro: informare, creare consapevolezza e stimolare partecipazione attiva di fronte a un conflitto ancora in corso, che continua a generare sofferenze e violazioni dei diritti umani.

Sabato 22 novembre – Modica

Ore 19:00 – “L’Italia sull’attenti! Le spese militari e i tagli alla spesa sociale” – Domus Sancti Petri

Un dibattito che mette in relazione l’aumento delle spese militari con i tagli al welfare. Intervengono: Antonio Mazzeo, giornalista e attivista, Peppe Cannella, analista, Claudio Tamagnini, esperto di politiche sociali.

Ore 21:00 – “Dalla Palestina a noi: la militarizzazione della Sicilia” – Hemingway Vineria

Un approfondimento sul ruolo strategico della Sicilia, base militare e logistica mediterranea. Interviene: Antonio Mazzeo, giornalista investigativo.

Domenica 23 novembre – Modica

Ore 10:30 – Laboratorio di educazione alla pace – Crisci Ranni

Mazzeo torna protagonista in un laboratorio dedicato ai più giovani e alle famiglie:

educazione alla non violenza, linguaggi teatrali, percorsi di solidarietà e dialogo.

Domenica 23 novembre – Comiso

Dalle ore 11:00 – “Dall’aeroporto all’agricoltura: il ruolo strategico della Sicilia” – La Verde Vigna

Dibattito in occasione del pranzo sociale antimilitarista organizzato da Estremo Sud e La Verde Vigna. Intervengono: Antonio Mazzeo, Claudio Tamagnini. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra territorio, economia agricola e infrastrutture militari.

Domenica 23 novembre – Ragusa

Ore 19:00 – Proiezione del docufilm “Just Play” – The Globe Arci

Proiezione del film di Dimitri Chimenti, collegamento con il regista e con Ramzi Aburedwan, musicista e fondatore di progetti culturali nei campi profughi palestinesi. Interviene anche Antonio Mazzeo.

La rete dei Comitati Iblei per la Palestina

I Comitati invitano chiunque voglia informarsi, partecipare o sostenere le iniziative a seguire le pagine social ufficiali su Instagram e Facebook, aggiornate quotidianamente con eventi, materiali informativi e campagne.

