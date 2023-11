La prima volta di EasyJet a Comiso. Atterrato il primo volo da Milano

La prima volta di EasyJet a Comiso. Il volo proveniente da Milano è atterrato questa mattina, alle 11,12 all’aeroporto Pio La Torre.

La compagnia aerea ha cominciato quindi, così come annunciato, la sua operatività da Comiso per Malpensa. Sono previsti due voli settimanali, il lunedì e il venerdì.

Per l’atterraggio del primo volo erano presenti la sindaca Maria Rita Schembari, l’accountable manager, Rosario Dibennardo e l’amministratore delegato di sac Nico Torrisi.

Nico Torrisi: «Importante l’investimento di EasyJet su Comiso»

«L’arrivo di EasyJet a Comiso, con il nuovo collegamento da e per Milano Malpensa, apre a nuove opportunità per il territorio locale e conferma l’impegno di Sac per rendere i due scali gestiti, Comiso e Catania, un punto di riferimento dei turisti e dei viaggiatori. Siamo orgogliosi che una compagnia internazionale come easyJet abbia scelto di investire nella zona orientale della Sicilia e ci auguriamo una crescita costante nei prossimi anni», ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC.

Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, ha commentato: «Abbiamo finalmente dato il via al nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Comiso-Ragusa. L’avvio delle operazioni all’aeroporto Pio la Torre ci consente di consolidare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia, contribuendo allo sviluppo turistico dell’isola, ma anche offrendo ai nostri passeggeri siciliani una connettività ancora migliore con il nord del Paese».

«È un momento importante per Comiso. – ha detto Maria Rita Schembari -Nonostante le difficoltà, registriamo l’arrivo a Comiso di easyJet, la quinta compagnia che ora opera su Comiso. Ci sono già Ita, Wizzair, Aeritalia. Questo dimostra che i monopoli non servono ai territori, come ha dimostrato la vicenda Ryanair».

I voli attuali a Comiso

Aeroitalia ha portato molte rotte a Comiso. Si vola con il nuovo vettore per Roma, Bergamo, Bologna, Pisa, Bucarest, Forlì, Alghero (via Roma Fiumicino), Napoli, istituito da poco. Wizzair ha portato i propri aeromobili anche a Tirana, in Albania. A Comiso, è operativa anche la ex compagnia di bandiera Ita.