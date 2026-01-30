La polena di Nave Vespucci torna a splendere: il simbolo del veliero pronto a solcare i mari

La storica polena di Nave Scuola Amerigo Vespucci è tornata a troneggiare sulla prua del veliero dopo un’accurata opera di manutenzione e doratura. La figura di bronzo dorato, che raffigura il celebre navigatore, torna a brillare come simbolo di tradizione, eleganza e identità marinara.

Descrizione e simbolismo della polena

La polena raffigura Amerigo Vespucci in piedi, a capo scoperto, con lo sguardo rivolto in avanti. Indossa una giubba con sbuffi sulle spalle e un mantello parziale. La mano destra appoggiata sul petto simboleggia il cuore e l’impegno umano e scientifico del navigatore, mentre la mano sinistra regge una carta nautica arrotolata, richiamo agli studi che hanno permesso ai cartografi Martin Waldseemuller e Albrecht Durer di mappare rispettivamente le coste del Nuovo Mondo e le costellazioni del cielo australe.

Alle spalle della polena sono state affisse le corna di toro, simbolo di buon auspicio e protezione per la navigazione.

Manutenzione: un’arte che preserva la storia

La polena, così come i fregi di prua, è continuamente esposta agli agenti atmosferici e alle onde. Per preservarne la bellezza, la nave viene regolarmente sottoposta a lavori di manutenzione, durante i quali queste sculture vengono smontate, pulite, restaurate e dorate nuovamente. Solo così il simbolo di Vespucci può continuare a vegliare sulla nave e sulle nuove generazioni di marinai che la frequentano.

Con il “giro di boa” della sosta lavori superato, Nave Vespucci è pronta a tornare a solcare i mari, vele spiegate al vento, pronta a portare avanti la sua missione educativa e simbolica.

Fonte: Marina Militare, foto tratta dal profilo instagram ufficiale.

