La “Partita del Cuore” di Ispica: sport e solidarietà per il progetto di ippoterapia “Al Galoppo”

Il Pala Brancati di Ispica ha ospitato la terza edizione della “Partita del Cuore”, un evento promosso dall’I.C. “Leonardo da Vinci” in collaborazione con l’ASD Sportispica Marco Monaco, il Comune di Ispica e la Misericordia di Rosolini. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale la raccolta fondi per sostenere il progetto di ippoterapia “Al Galoppo”, rivolto agli alunni con disabilità dell’Istituto.

L’evento è stato caratterizzato da un torneo di calcio a 5, suddiviso in tre categorie: Pulcini (classi 1ª-3ª della Scuola Primaria), Esordienti (classi 4ª-5ª della Scuola Primaria) e Giovanissimi (classi 1ª-3ª della Scuola Secondaria di Primo Grado). Le squadre vincitrici sono state il Canada per i Pulcini, il Brasile per gli Esordienti e l’Italia per i Giovanissimi. A consegnare le targhe ricordo è stato il prof. Roberto Meli, in un momento di grande gioia e condivisione che ha coinvolto alunni e famiglie.

La Dirigente scolastica Rosaria Maltese e la prof.ssa Josè Tringali hanno espresso soddisfazione per la grande partecipazione alla manifestazione. “È una giornata dedicata all’amore e alla solidarietà,” ha dichiarato la Dirigente Maltese, sottolineando come “La partita del cuore” sia un’occasione per finanziare, attraverso il contributo degli alunni, il progetto di ippoterapia, giunto al suo terzo anno consecutivo.

Il progetto “Al Galoppo”, che partirà in primavera presso il maneggio “La Contea” di Modica, mira a favorire l’inclusione sociale e umana degli alunni con disabilità, grazie ai benefici della pet therapy. Le insegnanti Maria Martino e Marianna Micieli, promotrici dell’evento, hanno evidenziato il valore educativo e solidale dell’iniziativa: “Il nostro Istituto è sempre attento alle esigenze di tutti gli alunni. Questo evento non solo diverte i ragazzi, ma li rende protagonisti di un importante progetto di solidarietà. Un grazie speciale va alla nostra Dirigente e alle famiglie che, con generosità e sensibilità, rendono possibile tutto questo.”

