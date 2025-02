La nuova vita dell’hotel Principe d’Aragona a Modica

L’Hotel Principe d’Aragona di Modica entra nel network BWH Hotels Italia & Malta, sotto il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è già prenotabile attraverso i canali di BWH dal dicembre scorso, con apertura prevista per il 18 marzo.

L’Hotel Principe d’Aragona, è un elegante 4 stelle situato a Modica. La struttura dispone di 35 camere e due sale meeting: la Sala Gialla, con una capienza di 30 persone, e la Sala Arancio, che può accoglierne fino a 80. Raimondo Minardo, in rappresentanza del Gruppo Minardo, è proprietario dell’hotel gestito da MH Hospitality: “L’ingresso nel network BWH è un traguardo importante per la nostra struttura e per Modica, città che guarda sempre più a un futuro internazionale senza dimenticare le sue radici storiche. Unirci a un marchio che garantisce alti standard nelle performance ci consente di rafforzare il nostro impegno nel garantire un’esperienza di qualità ai nostri ospiti.”

