La “Notte dei Ricordi” a Playa Grande e il dj che fa del bene anche da lassù

Alcuni amici con il proprio gruppo musicale “La Notte dei Ricordi”, a Playa Grande ha acceso i riflettori non solo sulla musica anni ’70, ’80 e ’90, ma anche sul potere di ricordare facendo del bene. Il 10 marzo scorso ci ha lasciati infatti, Diego Motta, dj di Ispica, anima notturna e musicale di tante serate, figura amata e apprezzata da chi la musica l’ha vissuta davvero, con le mani sui vinili e il cuore tra la gente. E proprio a lui è stata dedicata una serata di musiche anni ’70, ’80 e ’90: una festa, sì, ma con un’anima profonda, un primo memorial per un dj nella nostra provincia, organizzato per ricordare e per dare. Perché tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza alla Samot Onlus di Ragusa, un presidio fondamentale di assistenza ai malati terminali.



Questa è una storia da raccontare. Perché testimonia che anche con poco si può fare tanto. Che ricordare chi abbiamo può diventare un atto di generosità. La Notte dei Ricordi ci insegna che le piccole iniziative, quando sono mosse da sentimenti autentici, diventano grandi. E lanciano un messaggio silenzioso ma forte: fare del bene è sempre possibile. Serve solo qualcuno che abbia il coraggio di iniziare.

© Riproduzione riservata