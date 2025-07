La New Fashion Dance è Campione d’Italia 2025: Trionfo a Rimini

Un successo arrivato ai Campionati italiani Fidesm che si concluderanno a Rimini il prossimo 13 luglio. Per le allieve della New Fashion Dance, della Maestra Paola Gambuzza, è arrivato il primo posto nel Latin Style Coreografico che gli permette di riconfermare il titolo di Campioni Italiani 2025 per la scuola di danza sciclitana. Undici le ballerine che hanno portato alla vittoria con la coreografia dal titolo “Venezia”: Martina Tasca, Sofia Galanti, Elena Pellegrino, Aurora Ciavorella, Ilaria Gambuzza, Miriam Giannone, Alessia Mirabella, Benedetta Nardi, Chanel Voi, Fernanda Giannone e Manuela Benedetto; hanno vinto il titolo con la coreografia dal titolo “Venezia”. Per lo stesso gruppo anche il quarto posto nella categoria Latin Style Sincronizzato.

© Riproduzione riservata