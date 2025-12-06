La guida spirituale della Diocesi di Ragusa si rafforza: ecco le nuove nomine

La Diocesi di Ragusa annuncia una nuova fase di riorganizzazione pastorale. Il Vescovo, mons. Giuseppe La Placa, ha ufficializzato alcune nomine che segnano un rinnovato impulso al servizio liturgico e alle attività pastorali del territorio, valorizzando le competenze e la disponibilità di tre sacerdoti impegnati da anni nella vita ecclesiale.

Il sac. Girolamo Alessi è stato nominato Delegato per i ministeri di Accolito, Lettore e Catechista, un incarico di responsabilità che segue l’orientamento della Chiesa verso il rafforzamento dei ministeri istituiti. Con la nuova nomina, don Alessi lascia contestualmente il ruolo di Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e di Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato, funzioni che ha svolto con impegno e dedizione negli ultimi anni.

A raccogliere il testimone sarà il sac. Mario Modica, designato dal Vescovo come nuovo Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato. Un duplice incarico che pone don Modica al centro della vita liturgica diocesana, con il compito di accompagnare comunità e parrocchie nella formazione e nella cura delle celebrazioni.

Un’ulteriore nomina riguarda il sac. Raffaele Marco Diara, chiamato a svolgere il servizio di Assistente spirituale dei Vigili del Fuoco di Ragusa. Un ruolo prezioso e delicato, volto ad assicurare sostegno e presenza pastorale a uomini e donne impegnati quotidianamente nella tutela della vita e della sicurezza pubblica.

