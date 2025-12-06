L’ASP di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di Direttore della U.O.C. Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce […]
La guida spirituale della Diocesi di Ragusa si rafforza: ecco le nuove nomine
06 Dic 2025 12:18
La Diocesi di Ragusa annuncia una nuova fase di riorganizzazione pastorale. Il Vescovo, mons. Giuseppe La Placa, ha ufficializzato alcune nomine che segnano un rinnovato impulso al servizio liturgico e alle attività pastorali del territorio, valorizzando le competenze e la disponibilità di tre sacerdoti impegnati da anni nella vita ecclesiale.
Il sac. Girolamo Alessi è stato nominato Delegato per i ministeri di Accolito, Lettore e Catechista, un incarico di responsabilità che segue l’orientamento della Chiesa verso il rafforzamento dei ministeri istituiti. Con la nuova nomina, don Alessi lascia contestualmente il ruolo di Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e di Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato, funzioni che ha svolto con impegno e dedizione negli ultimi anni.
A raccogliere il testimone sarà il sac. Mario Modica, designato dal Vescovo come nuovo Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato. Un duplice incarico che pone don Modica al centro della vita liturgica diocesana, con il compito di accompagnare comunità e parrocchie nella formazione e nella cura delle celebrazioni.
Un’ulteriore nomina riguarda il sac. Raffaele Marco Diara, chiamato a svolgere il servizio di Assistente spirituale dei Vigili del Fuoco di Ragusa. Un ruolo prezioso e delicato, volto ad assicurare sostegno e presenza pastorale a uomini e donne impegnati quotidianamente nella tutela della vita e della sicurezza pubblica.
© Riproduzione riservata