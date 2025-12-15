LA FOTO. Le Geminidi 2025: un sogno celeste a Marina di Modica

Le notti siciliane si sono illuminate di stelle cadenti in un evento mozzafiato che ha affascinato astrofili e curiosi. Lo sciame meteorico delle Geminidi ha raggiunto il suo culmine tra il 13 e il 14 dicembre 2025, offrendo uno spettacolo straordinario visibile anche in una delle località più suggestive della Sicilia: Marina di Modica, in provincia di Ragusa. Un fenomeno che ha rapito l’attenzione degli appassionati di astronomia e di fotografia, con un report visivo che cattura l’essenza di questo evento celeste immortalato da Gianni Tumino.

Cos’è lo Sciame Meteorico delle Geminidi?

Le Geminidi sono uno dei più spettacolari sciami meteorici che ogni anno attraversano il nostro cielo, offrendo uno spettacolo unico e magico. Il picco dell’attività di questo sciame si verifica solitamente a metà dicembre e può produrre fino a 120 meteore all’ora nelle condizioni ideali di visibilità. Ciò che rende le Geminidi particolarmente affascinanti è la loro origine: a differenza della maggior parte degli altri sciami meteorici, che provengono da comete, le Geminidi sembrano derivare da un asteroide chiamato 3200 Phaethon. Questo corpo celeste, un asteroide roccioso che passa vicino alla Terra, rilascia frammenti che entrano nell’atmosfera terrestre, creando le brillanti scie di luce che vediamo come meteore.

Le Geminidi sono note per la loro intensità visiva e per la bellezza delle scie colorate che possono variare dal bianco al giallo, al verde e al blu, a seconda della composizione chimica dei frammenti. In un anno particolarmente favorevole, come quello del 2025, l’attività meteorica è stata ulteriormente amplificata dalla pulizia del cielo, privo di nuvole, che ha offerto le migliori condizioni per osservare e fotografare il fenomeno.

L’Esperienza Fotografica a Marina di Modica

Il 13 dicembre 2025, una notte stellata ha visto protagonista la fotocamera Canon R5, montata su un obiettivo Sigma DG 14 mm con apertura f/3.5, per catturare l’incanto delle Geminidi sopra Marina di Modica (RG). Il periodo di osservazione è andato dalle 22:43 del 13 dicembre fino alle 01:02 del 14 dicembre, una finestra temporale che ha permesso di raccogliere un impressionante numero di immagini.

Gianni Tumino, autore della ripresa ha utilizzato un totale di 11 scatti da 8 secondi ciascuno, mantenendo una sensibilità ISO di 6.400 per catturare le meteore in volo. La combinazione di una fotocamera mirrorless ad alte prestazioni e l’obiettivo ultra-wide ha permesso di includere una vasta porzione del cielo, rendendo ancora più affascinante la visione delle meteore che scivolano nel buio della notte.

L’immagine finale, lavorata con Lightroom e Photoshop, rivela il fascino della tecnica di fotografia a lunga esposizione, che consente di osservare il movimento delle stelle e delle meteore, dando vita a una sinfonia visiva di luci e colori. Un viaggio attraverso l’universo in un istante.

Perché le Geminidi sono così Speciali?

La bellezza delle Geminidi non si limita alla loro brillantezza nel cielo, ma anche al loro comportamento. A differenza di altri sciami meteorici, come le Perseidi (agosto) o le Leonidi (novembre), le Geminidi tendono a produrre meteore più lente e più luminose, rendendo l’esperienza di osservazione ancora più affascinante. Inoltre, la loro origine da un asteroide piuttosto che da una cometa fa sì che le Geminidi siano una sorta di fenomeno “anomalo” rispetto ad altri sciami.

