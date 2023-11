La fortuna sorride a Modica: giocatore vince con il 10elotto

La fortuna continua a sorridere alla Sicilia, con il 10eLotto che ha premiato tre vincitori nella regione nel concorso di giovedì 16 novembre. Secondo quanto riportato da Agipronews, i giocatori fortunati hanno centrato vincite significative, portando a casa cospicui premi in denaro.

A Modica (RG), un giocatore ha avuto la fortuna di vincere 6.000 euro grazie a un 6 Doppio Oro, giocando solamente tre euro. Questa vincita ha contribuito a colorare di gioia la città di Modica, dove il gioco ha regalato un inaspettato tocco di fortuna.

Nel catanese, la fortuna ha baciato due località diverse. A Giarre, un giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro, portando a casa anch’esso un premio di 6.000 euro. Mentre a Santa Venerina, un vincitore ha conquistato un 7 Doppio Oro, guadagnando un premio di 5.000 euro. Entrambi i fortunati vincitori hanno avuto il privilegio di assaporare il gusto della vittoria nella loro comunità.

Il concorso più recente del 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 22 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a un montepremi complessivo di oltre 3,3 miliardi di euro in questo 2023. Questi numeri evidenziano non solo la popolarità persistente del gioco, ma anche la possibilità concreta che la fortuna possa sorridere a chiunque, in qualunque parte del Paese.