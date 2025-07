La foresta di Sherwood arriva a Ragusa: si alza il sipario su “Arte sotto le Stelle”

Sarà il celebre fuorilegge della foresta di Sherwood ad aprire domani, domenica 6 luglio, la prima edizione di “Arte sotto le Stelle”, la rassegna teatrale estiva promossa da Simone Mazzone per “I Cortili” del resort Poggio del Sole, sulla strada Ragusa – Marina di Ragusa. Un debutto nel segno del musical e della grande avventura, con lo spettacolo “La Ballata di Robin Hood”, portato in scena dalla compagnia teatrale “Il Cuore di Argante”, con la regia e il testo originale di Giuseppe Spicuglia e le orchestrazioni curate da Giuseppe Cugno.



Pensato come un grande affresco teatrale e musicale, “La Ballata di Robin Hood” è uno spettacolo che va oltre la semplice narrazione delle gesta dell’arciere leggendario. In scena prende vita una vera e propria “ballata” corale, in cui si intrecciano le storie di Robin, Lady Marian, Little John, Fra Tuck e degli altri celebri personaggi della leggenda inglese, rivisitati con una scrittura originale e moderna, che ne esalta le sfumature emotive e umane. Lo spettatore viene condotto in un viaggio fatto di musica, azione e poesia, all’interno di un mondo medioevale ricostruito con suggestione e cura.

L’allestimento si distingue per la forza visiva e l’energia del cast: oltre trenta artisti, tra attori, cantanti e ballerini, animano il palco in un susseguirsi di scene corali, duelli, coreografie e momenti di intensa recitazione. Le musiche originali, orchestrate da Giuseppe Cugno, accompagnano l’intero spettacolo come un vero e proprio motore narrativo, evocando atmosfere epiche, malinconiche e gioiose. La scenografia, essenziale ma efficace, e i costumi, curati nei dettagli storici ma reinterpretati con tocchi creativi, completano un’esperienza che riesce a coinvolgere grandi e bambini.

“Abbiamo scelto Robin Hood per dare il via alla rassegna perché rappresenta perfettamente il desiderio di riscatto e libertà che spesso il teatro racconta. È uno spettacolo che unisce qualità artistica e forte impatto emotivo, in grado di conquistare bambini e adulti – commenta Simone Mazzone, ideatore e promotore della rassegna – Vogliamo che ogni serata sia un’esperienza totale, fatta di bellezza, contenuti e magia. E iniziare con un musical dinamico e poetico come questo è il miglior modo per accendere l’estate culturale iblea”.



Con questo primo spettacolo prende così vita il cartellone di “Arte sotto le Stelle”, una rassegna pensata per offrire un’estate diversa, ricca di cultura, spettacolo e leggerezza. Dopo “La Ballata di Robin Hood”, il programma proseguirà il 20 luglio con “Annie”, altro celebre musical, mentre il 27 luglio sarà la volta di “Il mio primo Eduardo”, omaggio al teatro di De Filippo. Il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, andrà in scena “Quando sorgono gli astri per bere dalla luna” della Compagnia Godot. Risate assicurate il 17 agosto con Barbara Foria, volto noto della comicità italiana, per poi chiudere il 27 agosto con “Vicino ad un grande giardino, appunti di viaggio”, pièce intima di Alessandro Romano e Giuseppe Sarta.

“Dal sole alla scena, nel cerchio del Poggio” è il claim di questa prima edizione, che si propone come un viaggio tra generi e linguaggi, pensato per incontrare pubblici diversi in un luogo incantato, dove la scena incontra la luna e le emozioni si amplificano. Per info e prenotazioni: 340-0758158. Inizio spettacolo ore 21.00.

